PRF realiza Operação 12 de Outubro durante o feriado prolongado

Mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais no Mato Grosso do Sul terão reforço da Operação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu inicio na madrugada desta terça-feira (10) à Operação 12 de Outubro com reforço na fiscalização das rodovias federais, em Mato Grosso do Sul. A operação teve o inicio antecipado em razão do feriado de 11 de outubro que comemora a Divisão do Estado.

A PRF espera que além da diminuição do número dos acidentes e das mortes, garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante e às ultrapassagens indevidas. Também serão realizadas ações operacionais direcionadas para o combate à criminalidade.

Mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais no Mato Grosso do Sul terão reforço da Operação. As 22 Unidades Operacionais da PRF em Mato Grosso do Sul terão reforço de policiais trabalhando em revezamento diferenciado e aumentando a presença ostensiva em pontos críticos: com maiores índices de acidentes graves e infrações graves.

Segundo informações do site MS em foco os políciais que exercem atividades administrativas também serão empregados na operação. Em pontos estratégicos das rodovias serão usados bafômetros e também radares estáticos para coibir o excesso de velocidade.

Ações de Educação para o Trânsito fazem parte do planejamento da Operação 12 de Outubro. Estará restrito o tráfego para veículos com excesso de dimensões:

12/10/17 – Quinta-feira – 06:00 a?s 12:00

15/10/17 – Domingo – 16:00 a?s 22:00