PRF recupera veículo com registro de furto

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou um veículo, VW/Golf, conduzido por um homem de 29 anos que estava acompanhado por um passageiro de 23. A recuperação ocorreu nessa sexta-feira (28) em Jaraguari – a 57 km de Campo Grande.

O documento do veículo tinha indícios de falsificação e em decorrência disso foi realizada a identificação veicular através de marcação de fábrica. O veículo estava com placa aparente de Brasília(DF), mas tratava-se de outro, com registro de furto e roubo. Conforme a PRF, o carro seria entregue em Campo Grande.

A mesma equipe que conseguiu recuperar o Golf, também recuperou no mesmo local, na última quinta (27) um VW/Crossfox.