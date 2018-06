PRF registra 14 acidentes sem vítimas fatais durante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou 14 acidentes durante a "Operação Corpus Christ" nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul. Dos 14 acidentes, 14 pessoas ficaram feridas e nenhuma morreu.

A operação iniciou à 0h de quinta-feira (31), e seguiu até às 23h59 de domingo (3). As fiscalizações foram realizadas em todas as rodovias federais do estado, contemplando mais de 3.670 quilômetros, divididos em 10 Delegacias da PRF e 22 Unidades Operacionais.

Restrição de Tráfego

A restrição de tráfego para veículos de grandes dimensões foi revogada para viabilizar o abastecimento de cidades ainda desabastecidas em virtude da paralisação dos caminhoneiros, que durou 10 dias.

Fiscalização

A PRF fiscalizou 2.293 veículos e 2.341 pessoas nas rodovias em Mato Grosso do Sul nestes quatro dias de operação. Foram totalizados 1.979 autos de infrações gerais.

Ultrapassagens

Foram observadas 83 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 81 realizadas em faixa dupla contínua.

Cinto de Segurança

As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 61% das infrações deste tipo. Passageiros sem cinto representaram 40 autuações e motoristas sem o cinto 16 autuações. Crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultaram em 9 autuações.

Velocidade

Radares estáticos (móveis) foram utilizados e observaram 1.318 flagrantes de abuso da velocidade.

Alcoolemia

A PRF realizou 1.217 testes com o “bafômetro” nas rodovias federais do MS; 12 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 5 motoristas foram presos.

Educação para o Trânsito

Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 1.143 pessoas.

Corpus Chisti 2017

No ano passado a Operação foi no período de 15 a 18/06 e foram registrados 26 acidentes,sendo 3 deles graves, 20 pessoas feridas e nenhum óbito. Em 2017 foram realizados 2.096 testes de etilômetro, 37 pessoas foram flagradas dirigindo embriagadas e destas 17 foram presas. O não uso do cinto de segurança resultou em 94 autuações, 13 por serem os motoristas flagrados sem o cinto e 69 pelos passageiros. Crianças sem o dispositivo de segurança somaram 12 autuações. As ultrapassagens foram responsáveis por 232 autuações, destas 224 ultrapassagens realizadas em faixa dupla contínua.