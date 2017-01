PRF registra mais de dois mil acidentes durante festas de fim de ano nas rodovias do País

Entre 23 de dezembro de 2016 e 01 de janeiro de 2017 a PRF reforçou o efetivo em locais e horários críticos com objetivo de reduzir a violência no trânsito. O trabalho fez parte da Operação Rodovida, que começou no dia 16 de dezembro e se estenderá até início do mês de março.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 2.769 acidentes nas rodovias federais que cortam o Brasil durante as festas de final de ano - Natal e Ano Novo. Os números foram contabilizados no período de 23/12/2016 até o último domingo, 01/01/2017.

De acordo com os números, os acidentes resultaram em 2.868 feridos e 225 mortos. Durante o período, do total de acidentes 500 (quinhentos) foram acidentes graves - que são aqueles onde se resultam pelo menos um ferido grave ou um óbito.

COMPARATIVO - As festas de fim de ano entre 2015 e 2016 foram em período distinto das festas do período entre 2016 e 2017. No ano anterior os deslocamentos em rodovias federais em razão dos festejos de final de ano começaram no dia 23 de dezembro de 2015, caindo em uma quarta-feira, situação igual ao período de ano novo, onde o dia 31 de dezembro de 2015 foi uma quinta-feira.

Já em 2016, as festas se concentraram nos finais de semana, com festejos de Natal e Ano Novo sendo comemorados na noite do sábado para domingo.

Assim, utilizando os períodos que englobam os deslocamentos iniciais (considerado 23 de dezembro em ambos os anos) e os deslocamentos finais pós final de ano (ano passado, domingo 03 de janeiro, e este ano domingo 01 de janeiro), tem-se uma média diária de 25 óbitos em 2015/16 e de 22,5 óbitos em 2016/17, registrando uma diminuição de 10% na comparação entre as médias diárias dos dois períodos. O mesmo acontece com acidentes graves, onde se tem uma média diária de 68,2 acidentes graves em 2015/16 e 50 em 2016/17.

FISCALIZAÇÃO - Ao todo, policiais rodoviários federais realizaram 62.419 testes de alcoolemia em todo o país, o que resultou em 223 pessoas detidas. Vale destacar que dirigir sob influência de álcool é um dos principais fatores que causam acidentes graves, aqueles com maior risco de morte para os motoristas.

Em todo o Brasil, a PRF fiscalizou 176.863 veículos e 196.000 pessoas durante o período de festas de Natal e Ano Novo. Também foram contabilizados 77.489 autos de infração.

EXCESSO DE VELOCIDADE - Um dos focos da ação de final de ano foi na prevenção do excesso de velocidade, que é uma conduta potencializadora da gravidade dos acidentes de trânsito. Os radares de velocidade da PRF registraram imagens de 83.311 veículos transitando com excesso de velocidade em rodovias federais durante o período de final de ano.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoveu ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, atingindo 29.638 pessoas durante as ações de final de ano. Durante as fiscalizações, em alguns postos, condutores flagrados cometendo alguma infração foram abordados e, enquanto aguardaram os procedimentos, foram convidados a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas.

RODOVIDA – A Operação tem por objetivo prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito nas rodovias federais durante o período de fim de ano, férias escolares e Carnaval, quando o movimento nas estradas é intenso. Ocorrendo simultaneamente em todo o Brasil, começou em 16 de dezembro de 2016 e segue até início do mês de março de 2017, a Rodovida tem como prioridade a atuação em pontos críticos das rodovias federais. Esses pontos foram elencados por meio de análises de dados estatísticos que apontam trechos com maior necessidade de reforço na fiscalização.

Operação Rodovida em Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 3670 quilômetros de rodovias federais durante o período, reforçando a fiscalização para erradicar a violência no trânsito e reduzir o número de acidentes, principalmente os acidentes graves (com feridos graves e mortos). Assim, foram realizadas fiscalizações com maior atenção para as infrações alto potencial de causar acidentes graves, tais como: excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, consumo de álcool, não utilização do cinto de segurança pelos passageiros e motoristas e infrações de motociclistas.

No período comparativo, entre 23/12/2016 e 01/01/2017 foram contabilizados 13 acidentes graves, contra 18 acidentes graves em 2015, apontando redução de 27%. Acidentes com mortes também tiveram redução, pois no período anterior foram registrados 6 mortos contra 5 neste ano.

Fiscalizações

Autuações diversas somaram mais de 2.400 infrações. Infrações com maior potencial de letalidade no trânsito foram autuadas em todo o estado, ganhando destaque o número de excesso de velocidade flagradas que chegou a 3811 nas rodovias federais. Autuações por alcoolemia (motorista embriagado) foram 79, das quais 18 ensejaram prisão do motorista. Para as ultrapassagens irregulares, as mais perigosas, foram 986 autuações.

Outro número que chama a atenção é o não uso de dispositivos de segurança (cadeirinha e cinto de segurança). Somente para o não uso do cinto pelos passageiros foram lavradas 167 autuações, contra 11 autuações para o não uso do equipamento pelo motorista. Além disso, muitas crianças foram transportadas irregularmente, com 47 autos para a falta da “cadeirinha”.

A estratégia de educação para o trânsito, incorporada na fiscalização rotineira, foi extremamente positiva e somaram 2071 abordagens educativas e somaram para o resultado de redução no número de vítimas em acidentes nas rodovias federais.