PRF registrou redução de 23% no número de acidentes durante feriado

Durante a Operação Tiradentes, que teve início na quinta-feira (20) e foi encerrada neste domingo (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 24 acidentes, o que representa uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo dados do balanço da Operação Tiradentes o número de pessoas feridas reduziu, de 28 para 24, 13% a menos que o ano passado. Uma pessoa morreu no primeiro dia do feriado.

A PRF fiscalizou 4.278 veículos e 4.482 pessoas em mais de 3670 quilômetros de rodovias federais do Estado. A operação reforçou a fiscalização com o objetivo para reduzir acidentes, principalmente os graves, ocasionados por infrações relacionadas aos itens de segurança, excesso de velocidade, falta de atenção, consumo de álcool e ultrapassagens mal sucedidas.

Foram registradas 2.842 infrações de excesso de velocidade; 370 veículos autuados por ultrapassagem; 1189 autuações por infrações diversas. Não uso do cinto de segurança resultaram em 65 autuações, dessas, 59 foram para o não uso por parte dos passageiros.

Além do registro de infrações graves, como excesso de velocidade e ultrapassagem indevida, também foram registradas infrações relacionadas ao consumo de álcool: 25 autuações foram lavradas e 10 motoristas foram presos por consumo de álcool.