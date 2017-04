PRF será interrogado em última audiência do caso

Depois de três audiências que ouviram testemunhas de defesa e acusação, as duas vítimas, delegados e peritos, o policial rodoviário federal Ricado Hyun Su Moon,de 47 anos, que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento após briga no trânsito, será interrogado em última audiência, na tarde desta quarta-feira (19).

De acordo com o advogado de defesa do policial, Renê Siufi, na audiência de hoje o policial rodoviário federal vai contar o que de fato aconteceu. Siufi ainda destacou o balanço das primeiras audiências. “As audiências foram positivas, contaram barbaridades e ocultaram fatos”, destacou.

Na primeira audiência do processo seis testemunhas de acusação e as duas outras vítimas presentes no fato foram ouvidas, e segundo a defesa do policial, houve divergência entre os que as testemunhas disseram e as provas. Na segunda audiência os peritos e o delegado que foram ouvidos reforçaram a suspeita de que provas foram ‘plantadas’ no veículo da vítima. Durante a terceira audiência o adolescente, de 17 anos, que estava na caminhonete prestou seu depoimento.

Relembre o caso

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon é acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia no dia 31 de dezembro, após uma discussão banal de trânsito. Além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.

Apesar da tese de legítima defesa, a polícia concluiu que ele cometeu homicídio doloso, quando há intenção de matar. O empresário foi atingido por sete disparos feitos com a arma utilizada em serviço pelo policial. Informações da Polícia Civil apontam que Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes.