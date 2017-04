Primeira audiência de PRF que matou empresário acontece nesta quarta

Serão ouvidas seis testemunhas de acusação e as duas outras vítimas presentes no fato

Será realizada nesa quarta-feira (5), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, a primeira audiência do processo do policial rodoviário federal que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento após briga no trânsito. Na audiência, marcada para ter início às 13h40, serão ouvidas seis testemunhas de acusação e as duas outras vítimas presentes no fato.

Esta é a primeira de três audiências já designadas para este mês. Na próxima terça-feira (11), às 15 horas, três peritos criminais e dois delegados prestarão depoimentos na qualidade de testemunhas do juízo. No dia seguinte (12), por sua vez, será realizado o interrogatório do acusado, bem como a oitiva das testemunhas de defesa.

Relembre o caso

Moon é acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia no dia 31 de dezembro, após uma discussão banal de trânsito. O crime aconteceu no início da manhã e além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.

Apesar da tese de legítima defesa, a polícia concluiu que ele cometeu homicídio doloso e atirou para matar. O empresário foi atingido por sete disparos feitos com a arma utilizada em serviço pelo policial.Informações da Polícia Civil apontam que Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes.

O PRF foi indiciado por cometer crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e por duas tentativas de homicídio.