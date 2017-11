Primeira-dama lança Campanha de doação de brinquedos para o Natal

Na presença de autoridades e entidades da sociedade civil organizada foi lançada nesta quarta-feira (8) pela primeira-dama Fátima Azambuja, a 3ª edição da campanha para Doação de Brinquedos dos Servidores do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu no auditório da Governadoria na presença do governador Reinaldo Azambuja.

Com o objetivo de arrecadar brinquedos que serão destinados a crianças carentes no Natal, a iniciativa desenvolvida por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) angariou 13,4 mil donativos nos dois últimos anos, que foram repassados a 40 entidades assistenciais por todo o Estado.

No lançamento da edição deste ano, Fátima Azambuja agradeceu a participação dos servidores e das entidades que contribuíram nas edições anteriores e pediu o empenho para que a iniciativa seja compartilhada pelo maior número de pessoas. “Nós estamos muitos felizes de ter junto conosco todos esses parceiros que fazem com que a cada ano a nossa campanha seja um sucesso. Queremos que, neste ano, cada servidor ajude a divulgar para que a informação possa chegar ao maior número de pessoas. Quanto mais pessoas se empenharem, mais crianças serão atendidas e felizes neste Natal”, destacou a primeira-dama, madrinha da Campanha.

Ela lembrou ainda da emoção da entrega dos presentes às crianças carentes, que acompanhou pessoalmente nas últimas edições. “É isso que nos dá motivação para fazer a campanha, você ver a alegria de uma mãe quando o filho recebe o brinquedo que ela não teria condições de comprar”, contou.

“A gente tem o engajamento dos servidores, dos parceiros, e é esse espírito de solidariedade da sociedade e do servidor público estadual que resulta em um volume expressivo de brinquedos que, com certeza, dão um brilho a mais nos olhos das crianças carentes que esperam receber um presente de Natal”, declarou o governador.

Estiveram também presentes no evento o deputado estadual Felipe Orro; os secretários estaduais de Cultura e Cidadania, Athayde Nery; e de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta; o secretário-adjunto da SAD, Édio Viegas; os diretores-presidentes do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial em MS (Inmetro), Nilton Rodrigues; da Fundação Estadual Jornalista Carlos Chagas de Rádio e TV Educativa de MS (Fertel), Bosco Martins; e da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Marcelo Miranda; Angela Rosseti Chamorro Belli, representando a Defensoria Pública do Estado, dentre outras autoridades e representantes de órgãos públicos e da sociedade civil.

Como doar

Caixas para coleta dos brinquedos estão sendo disponibilizadas em todos os órgãos públicos estaduais. São aceitas doações de brinquedos novos ou usados que estejam em bom estado de conservação. Apesar de direcionada aos servidores, a campanha é aberta a toda a sociedade que pode contribuir deixando suas doações nos pontos de coleta que ficarão disponíveis até o dia 5 de dezembro