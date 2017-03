Primeira-dama lança “Mulheres por Amor a Campo Grande”

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad, e a vice-prefeita, Adriane Lopes, lançaram na última quarta-feira (8) o projeto “Mulheres por Amor a Campo Grande”, que convocou mulheres do âmbito político, empresárias, formadoras de opinião para, juntas, por meio de parcerias público-privado, ampliarem ações sociais que vão beneficiar a sociedade. O evento contou ainda com a presença da primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, reforçando a parceria entre o governo estadual com a prefeitura de Campo Grande

A palavra “amor” é que dá o tom dos eventos e ações que serão desenvolvidas ao longo de 2017, pois, somente através dele, os resultados serão promissores e gerarão frutos.

O evento contou com cerca de 100 mulheres na Esplanada Ferroviária, com a presença da Primeira-Dama do Estado, Fátima Azambuja, o Prefeito Marquinhos Trad, o Deputado Estadual Lídio Lopes, além das vereadoras: Enfermeira Cida e Dharleng Campos.

“Nós fizemos um chamamento a todas as mulheres presentes para participarem ativamente de projetos como a Campanha do Agasalho, Dia das Mães, Dia das Crianças, Outubro Rosa, entre outros. A famosa Feijoada do FAC – Fundo de Apoio a Comunidade, já tem data para acontecer, será no mês de maio. A nossa cidade voltará a ter uma Primeira-Dama atuante e com um olhar voltado aos projetos sociais. Ao meu lado, conto com o apoio imprescindível da Vice-Prefeita, que já atua a frente de projetos sociais há mais de 10 anos”, afirma Tatiana Trad.

Para Adriane Lopes, foi uma noite de reflexão. “No Dia Internacional da Mulher, refletimos sobre tudo que já fizemos e alcançamos e tudo aquilo que ainda podemos conquistar. É tempo de tirar os sonhos da gaveta, acreditar, porque vai dar certo”, disse.