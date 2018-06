Primeira fase do programa de gestão por competência encerra segunda-feira

Programa de Gestão de Desenvolvimento Individual (PGDI), encerra primeira fase nesta segunda-feira (4), em Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada no site do governo do estado. Nesse período, os gestores devem conversar com os servidores de sua equipe e analisar o andamento das entregas pactuadas.

Os gestores ainda terão que propor os ajustes necessários e informar o servidor sobre o desenvolvimento dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes para qualidade dos serviços, registrando assim todas as informações no sistema. Todos os participantes têm até às 23h59, do dia 4 de junho para executar essa fase.

De acordo com a gestora de Política de Desempenho e Desenvolvimento do Servidor Público Estadual, Ana Carina Verbisck, responsável pelo programa, até o momento 24.897 servidores já aderiram ao PGDI ciclo 2018, número que representa 90,09% da meta inicial. Ainda segundo ela, seis órgãos da administração já concluíram a fase com 100% de participação e outros 18 órgãos contabilizam mais de 80% de participação.