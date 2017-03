Primeira remessa de medicamentos chega à farmácia central

A Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (SESAU) recebeu no início da tarde desta quinta-feira (9) o primeiro lote de insumos para atender as unidades de saúde da Capital. A atual administração conseguiu, por meio de negociações com fornecedores, que a entrega dos medicamentos para a SESAU não fosse prejudicada.

Foram recebidos 41.580 frascos de 500 ml de solução fisiológica, que é usado na hidratação e diluição de medicamentos intravenosos em pacientes atendidos nas UPAs, CRSs e unidades básicas de Saúde. Essa quantidade é suficiente para atender toda a rede por 45 dias.

Agora, as equipes do setor de distribuição vão realizar uma força-tarefa para normalizar os estoques nas unidades de saúde no período de 7 a 15 dias, enquanto que nas unidades que funcionam 24horas, o prazo é de até um dia.

Na próxima semana, outra remessa com mais de 100 mil frascos de solução fisiológica será recebida, além de medicamentos como dipirona sódica e paracetamol (gotas), furosemida (injetável) e água destilada.

“Estamos trabalhando para reabastecer o estoque da Farmácia Central e conseqüentemente, normalizar as farmácias de cada unidade, garantindo medicamentos para os usuários da rede de saúde”, disse o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela.