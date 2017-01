Primeira segunda-feira do ano amanhece com céu claro

A primeira segunda-feira de 2017 amanheceu com o céu claro e temperatura amena em Campo Grande. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será ensolarado, mas com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet, a primeira semana de 2017 será marcada por pouca nebulosidade pela manhã e pancadas de chuva à tarde e inicio da noite. Em MS a temperatura mínima prevista é de 21° C e a máxima deve atingir 35°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar na Capital fica entre 65% e 90%.