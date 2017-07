Primeiras oitivas da CPI dos Táxis começam amanhã

As primeiras oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Táxis, instauradas na Câmara Municpal para investigar as permissões de exploração do serviço e um possível ‘monopólio’ sob determinadas pessoas e famílias, começam nesta segunda-feira (6).

Ao todo 14 pessoas ouvidas, na segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 8h, no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis.

A primeira oitiva na segunda-feira (10) será com quatro pessoas. Na quarta (12), outras cinco oitivas serão realizadas. Por fim, na sexta-feira, os vereadores ouvem os depoimentos de outras cinco pessoas.

A proposta da Comissão é pautada em denúncias de que muitos alvarás de permissão de exploração dos serviços de táxi estariam concentrados com determinadas pessoas ou grupos familiares. Dos 490 alvarás concedidos pelo poder público, 15,5% estão concentrados nas mãos de apenas dez pessoas.

A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta pelos vereadores Vinicius Siqueira (presidente), Odilon de Oliveira (relator), Júnior Longo, Veterinário Francisco e Pastor Jeremias Flores.