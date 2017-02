Primeiro dia de Carnaval será de tempo nublado e chuva

A folia de Carnaval começa com tempo nublado e temperaturas amenas em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 19ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o carnaval o tempo fica instável com pancadas de chuvas, especialmente no período da tarde e da noite, em quase todo o estado.

A previsão é de chuva forte no sul e sudeste do estado neste final de semana. As temperaturas caem e se mantêm estáveis ao longo deste período.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 19° C e a máxima deve atingir 34°C. Em Campo Grande a temperatura máxima pode chegar a 31ºC, com umidade relativa do ar entre 55% e 95%.