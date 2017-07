Primeiro semestre registra queda em mortes nas rodovias estaduais

No primeiro semestre deste ano, o número de mortos em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul caiu 12% em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que aponta o Balanço da Polícia Militar Rodoviária.

Nos primeiros seis meses de 2017 foram registradas 45 mortes em acidentes no trânsito, já no mesmo período do ano passado, 52 pessoas morreram nas estradas do estado em acidentes.

Para o subcomandante da PMR, tenente-coronel Élcio Almeida, o resultado é positivo. "Geralmente, acidentes nas rodovias são fatalidades. Então, uma vida que se salva é motivo para comemorar, e reduzimos bastante o número de vítimas”,destacou.

O relatório da polícia também indicou queda no total geral de acidentes. Foram 505 no primeiro semestre de 2016, contra 334 nos seis primeiros meses de 2017. O total de vítimas leves diminuiu de 209 para 178, e o total geral de vítimas caiu de 316 para 279. Apenas a quantidade de vítimas graves cresceu na comparação dos dois períodos, de 55 no primeiro semestre de 2016 para 56 no primeiro semestre de 2017.