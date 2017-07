Princípio de incêndio na Santa Casa da Capital mobiliza funcionários e polícia

Um princípio de incêndio na madrugada desta quarta-feira (12) mobilizou policiais e funcionários da Santa Casa. O incêndio aconteceu por volta das 1h30 da madrugada no terceiro andar do prédio, setor 3B, na ala de maternidades.

De acordo com o registro policial a sala onde aconteceu o incêndio é usada para o descanso de funcionários e possui apenas um armário, um beliche e uma cama. À polícia uma funcionário contou que pouco antes do fato havia ido até a sala e percebeu que escorria um líquido de um travesseiro e ao se aproximar constatou que se tratava de álcool.

Acreditando que alguém teria derramado o líquido por acidente no travesseiro, ela conta que o colocou no chão para escorrer e saiu da sala. Poucos minutos depois alguns funcionários teriam avistado o fogo na sala e acionaram o alarme de incêndio. Os próprios funcionários conseguiram conter as chamas usando extintores de incêndio e um balde com água.

A perícia esteve no local e encontrou dois fósforos usados e um pedaço do que seria o travesseiro. Ambos foram apreendidos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a perícia constatou que o fogo começou no travesseiro e se espalhou para o colchão da cama de solteiro. A sala também possui um ventilador, mas não havia sinais de pane elétrica.

No local a polícia foi informada que outro incêndio havia sido registrado por volta das 18h30 de terça-feira (11). Um carrinho com roupas pegou fogo no local onde elas são deixadas para serem lavadas. Este também foi controlado por funcionários. O local fica próximo a sala onde ocorreu o princípio de incêndio na madrugada seguinte e foi possível perceber cheiro de álcool no carrinho.

No momento do princípio de incêndio nesta madrugada havia no local 24 adultos e 18 bebês. Duas enfermeiras, seis técnicos de enfermagem, dois médios e dois residentes compunham a equipe de funcionários plantonistas.