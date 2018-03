Prisão de Amorim deve ser curta

Uma nova possibilidade surgiu no caso de João Amorim e dos demais envolvidos com ele no processo da Operação Lama Asfáltica. Na segunda-feira (5) o Desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da 3ªRegião (TRF3), concedeu um pedido da defesa o que poderá assegurar a liberdade de todos .

Na terça-feira (6) o Supremo Tribunal Federal (STF), no voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes cassou a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio, que concedia a liberdade aos envolvidos, e determinou a prisão dos pacientes.

Contudo, no mês de dezembro, os advogados Alberto Zacharias Toron e Benedicto de Figueiredo impetraram um Habeas Corpus , mais recente , no TRF3 alegando que os motivos da prisão decretada, há quase dois anos, não persistiam mais. O pedido foi então acolhido pelo Desembargador Paulo Fontes, juntamente com o primeiro vogal Des. Mauricio Kato, que entenderam que era caso de revogar a prisão. Ainda falta a apreciação do segundo vogal Des. André Nekatschalow.

Assim que o julgamento for concluído no TRF3, o que pode acontecer na próxima semana, a decisão dos Desembargadores vai suplantar a decisão do STF por ser um pedido posterior, e com novos motivos, não tendo razão para a prisão dos acusados, estando dois votos a zero pela liberdade, em um total de três votos , ou seja o placar esta definido.