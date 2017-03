Vídeo: Priscila Pires diz sofrer ameaças após polícia da Capital concluir que filhos foram abusados

A ex-BBB Priscila Pires gravou vários vídeos na última terça-feira (14) e disse que está sofrendo ameaças após seu atual noivo, o personal trainer João Reis, ser acusado de abusar de seus filhos de 3 e 4 anos. A denúncia foi feita pelo ex-marido de Priscila, pai das crianças, Bruno Andrade, em agosto de 2016 e na última terça a Polícia Civil da Capital encerrou o inquérito e denunciou o personal ao Ministério Público.

De acordo com informações, após meses de investigação o delegado Fabio Sampaio, da Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) encerrou o caso e encaminhou ao Ministério Público após verificar indícios suficientes para indiciar o personal trainer por estupro de vulnerável. O caso segue em segredo na Justiça.

Com a conclusão do inquérito policial, Priscila diz nos vídeos que vem sofrendo ameaças por parte do ex-marido. Ela divulgou supostas mensagens trocadas com o ex, em que ele faz ameaças para ela. "Sua puta desgraçada, se você não for minha não será de ninguém", diz um trecho da conversa.

Em um dos vídeos ela salienta que depois da acusação submeteu os filhos a exames e nada foi comprovado. "Depois desse crime cometido por aquela família manipuladora, eu fiz questão de fazer todos os exames e passaram por mais de cinco psicólogas. Tudo e todos comprovaram o carinho e respeito entre os três. O que aquela mulher está fazendo é por inveja de não conseguir ter uma família, ter filhos. Que Deus a proteja. Porque a Justiça será pesada. Precisamos ter coragem para lutar. Temos direito de Recomeçar !! Vejam apenas algumas das minhas provas", diz.

Veja o vídeo divulgado pela ex-BBB.

?