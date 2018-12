Em uma noite festiva com a presença de amigos e familiares, a jovem Priscilla Vacchiano, Miss Campo Grande é eleita a Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion 2019. Durante um show de beleza, inteligência e elegância, as quatro finalistas deram o melhor de si para encantar o corpo de jurados da grande final que aconteceu no Z Garden.

Compondo a mesa de jurados estavam: a decoradora Cristina Brasil, a maquiadora Aline Gimelli e a empresária Mariana Coppola, que avaliaram passarela, postura, desenvoltura nas coreografias, simpatia e oratória, que juntos as provas do confinamento deram a coroa a Miss Campo Grande.

Priscilla Vacchiano

A Miss Campo Grande realiza projetos de Yoga no Parque das Nações indígenas e é embaixadora do projeto Bazar zen, que promove a interação de pequenos expositores e artistas locais com o cliente final, envolvendo arte, música, yoga, astrologia e gastronomia. Com toda essa bagagem, Priscilla Vacchiano representa a cidade que sempre foi sua casa no concurso de Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion, almejando chegar ao Miss Brasil e levar o nome da capital e de todo o estado aos quatro cantos do mundo. “Depois de viver tantas coisas, voltei para o pôr do sol mais bonito desse mundo: Campo Grande! Foi aqui que comecei a realizar os meus sonhos de verdade. Quero concorrer ao Miss Brasil Be Emotion 2019 e mostrar que o Mato Grosso do Sul é um estado autêntico e através da minha presença e meu impacto, mostrar a todo Brasil a força do nosso povo e da nossa gente”, diz a finalista.