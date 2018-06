Procedimento de escolha do Procurador-Geral de Justiça pode ser alterado no MS

A Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul encaminhou o Projeto de Lei Complementar 6/2018 ao Poder Legislativo nesta terça-feira (5). A proposta visa à alteração da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado (Lei Complementar nº 72/1994).

De acordo com o texto encaminhado, o artigo 6º da lei, que regulamenta a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, pode ser revisado, passando a sua indicação a ser feita em lista tríplice composta por membros ativos do Ministério Público com mais de dez anos de carreira e 35 anos de idade, escolhidos por votação entre os membros da carreira em efetivo exercício.

O texto ainda visa assegura um mandato de dois anos ao Procurador escolhido pelo governador do estado, sendo permitida uma recondução, a qual deve seguir o mesmo procedimento realizado anteriormente.