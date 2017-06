Procon alerta para recall de dois modelos de fogões a gás

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), alerta consumidores para a campanha de chamamento de recall de fogões a gás dos modelos Top Machine e Coliseum, fabricados pela Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda. Em Mato Grosso do Sul, no total, foram distribuídos 114 fogões Top Machine e 416 Coliseum.

O comunicado de recall da Atlas abrange, no total, 4.312 fogões do modelo Top Machine 5 bocas, fabricados entre 30 de maio de 2015 e 14 de novembro de 2016, devido a riscos para a segurança dos consumidores. Destes, 4.048 foram distribuídos no Brasil e 241 exportados. Quanto ao modelo Coliseum 4 bocas, a campanha abrange 19.424, fabricados entre 2 de fevereiro e 2 de março de 2017, dos quais, 19.357 foram comercializados.

Conforme o comunicado do fabricante, foram ainda incluídos no recall, preventivamente, produtos do modelo Coliseum fabricados também no período de 3 a 31 de março de 2017, abrangendo mais 13.485 unidades, das quais 13.460 fogões comercializadas.

Riscos à segurança

Os motivos do recall decorrem de defeitos que podem levar a riscos de segurança para os consumidores. No caso do fogão Top Machine, o grill do lado direito, localizado dentro do forno, apresentou índice de liberação de monóxido de carbono (CO) acima do limite máximo permitido. Quanto ao modelo Coliseum, a correção está sendo realizada porque, em alguns casos, o produto pode tombar caso carga inferior a 22,5 kg seja aplicada na porta do forno.

Orientações

No caso do modelo Top Machine, a correção a ser realizada será a substituição do kit injetor do queimador. O fabricante recomenda que os consumidores evitem o uso do fogão enquanto a correção não for realizada. Os consumidores que fizerem uso do fogão podem ter sintomas como náuseas, mal-estar, enjoos e fraqueza. O atendimento para correção desse produto será a partir de 20 de junho.

Já os consumidores que adquiriram os modelos Coliseum, fabricados entre 2 de fevereiro e 31 de março de 2017, estão sendo convocados para substituição dos dois pés frontais e do rebite de fixação do defletor do eletrodoméstico. Esse atendimento foi iniciado no dia 29 de maio deste ano.

Consumidores que adquiriram esses fogões da Atlas Indústria de Eletrodomésticos deverão entrar em contato com o atendimento da empresa para saber se os produtos precisarão passar por recall. O contato pode ser feito pelo número 0800 707 1696, pelo chat online www.atlas.ind.br/pt/apoio-ao-consumidor e e-mail [email protected], das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8 às 14 horas.

O Procon alerta que para proteger a saúde e a segurança do consumidor o recall deve ser realizado pelo fornecedor quando for constatado um produto danificado. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.