Fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon MS, realizaram uma ação no final de semana, em uma unidade da rede supermercados Comper e na casa de carnes Big Beef em Campo Grande, ambos localizados na Vila Carlota. Nos dois locais foram encontradas diversas irregularidades.

De acordo com o Procon, os comércios estavam descumprindo à legislação principalmente, na relação com o atendimento prioritário envolvendo gestantes, lactantes, mães acompanhadas por crianças de colo, pessoas portadoras de necessidades especiais e que possuem Transtorno de Espectro Autista (TNA). Não foi encontrada a placa identificando prioridade para autista nos locais.

No supermercado foi flagrado que de 15 caixas existentes, apenas cinco estavam funcionando e havia falta de moedas para troco.

Já, na casa de carnes, produtos vencidos como pacotes de charque, farinha de mandioca, sorvete, bacon, pimenta em grãos e cervejas diversas foram encontradas expostos para a venda.

Autuados, os estabelecimentos tiveram os produtos impróprios para o consumo descartados na presença de representantes dos locais.

A fiscalização ocorreu em atendimento a ofício do Ministério Público Estadual. O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, destaca que “a parceria do MPE na defesa do consumidor é muito importante. Ela nos dá respaldo e aumenta a segurança para podermos desenvolver nosso trabalho, e quem mais ganha é o cidadão que passa a ter ainda mais confiança nas ações”.