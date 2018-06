Procon e prefeitura promovem ação de regularização de dívidas

Começa nesta terça-feira (5), a Ação de Gestão da Inadimplência para Regularização (Agir), realizada pelo Procon e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e irá até esta sexta-feira (8).

O objetivo da ação é ofertar aos consumidores inadimplentes a possibilidade de realizar acordos com os credores realizando a quitação ou negociação da dívida.

Serão utilizadas três plataformas:

A Consumidor.gov com mais de 400 grandes empresas cadastradas. Nesta plataforma, o consumidor tem a possibilidade de negociar com bancos e instituições financeiras e mais uma enorme gama de empresas cadastradas, que apresentarão propostas diferenciadas e mais acessíveis ao inadimplente.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que conta com 74 instituições financeiras e bancos também participa da ação.

E a Serasa experian que possui uma infinidade de empresas vinculadas.

“Por meio dessa estrutura, dificilmente, o consumidor não terá como negociar a divida. O nosso objetivo é que todos saiam daqui satisfeitos. As condições de negociação e prazos serão diferenciadas. Tudo para o consumidor poder negociar. Teremos equipes especializadas, inclusive para orientação financeira”, afirma o subsecretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Valdir Custódio.

Também será disponibilizada consulta, por meio do estande do Instituto de Protesto de Títulos do Brasil, Secção-MS, de forma gratuita aos participantes do evento.