Denúncias ainda podem ser feitas através do aplicativo ‘Fala Campo Grande’

O Procon Campo Grande, por meio de sua Coordenadoria de Fiscalização e Denúncias, estará de plantão nesta quinta e sexta-feira para atender denúncias e reclamações da Black Friday. O plantão começou as 6 e termina às 21 horas.

Qualquer consumidor que se sentir lesado deve procurar o órgão. Dentre as dicas para se proteger, o subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, Valdir Custódio, orienta que o consumidor dê preferência ao pagamento com cartão de crédito, em vez de dinheiro, por facilitar o cancelamento da compra.

“Outra dica importante era ter monitorado o produto semanas antes da Black Friday para verificar se o produto realmente está com desconto”, avalia.

Em relação às garantias, Valdir explica que ela é a mesma para produtos fora da promoção.

As equipes ficarão de plantão na sede do PROCON Campo Grande, situada na Avenida Afonso Pena, 3128, Centro. Uma base móvel esta na rua Barão do Rio Branco, próximo a 14 de Julho.

As denúncias ainda podem ser feitas através do aplicativo ‘Fala Campo Grande’, na aba do Procon, o que possibilita mandar áudios, fotos e vídeos.