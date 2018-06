Procon fiscaliza qualidade de alimentos e revendas de gás de cozinha

As denúncias podem ser feitas pelo número 151

O Procon afirmou nesta sexta-feira (1º), que irá fiscalizar a qualidade de produtos que chegam nos caminhões "atrasados", em consequência da greve dos caminhoneiros, em Mato Grosso do Sul.

Segundo Marcelo Salomão, superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul, a paralisação desabasteceu alimentos em supermercados e nas distribuidoras de gás de cozinha. Para que os atrasos não comprometam a qualidade dos produtos que estão sendo entregues desde esta quinta-feira (31), nas cidades, é preciso realizar uma fiscalização minuciosa.

"Nós iremos verificar quais produtos chegaram próprios e impróprios e também os prazos de validade. A nossa maior preocupação são os alimentos perecíveis como hortifrutis, além disso, iremos verificar se há preços abusivos", afirma.

Marcelo também afirmou que a partir desta quarta-feira (6), as distribuidoras de gás estarão com estoque normalizado. "O Procon está fiscalizando as revendas de gás de cozinha, para que não haja nenhuma clandestinidade, e que orientamos os consumidores a não estocar gás em casa, por ser um risco de acidente fatal", finaliza.

O Procon/MS pretende continuar a fiscalização contra a cobrança de preços abusivos na venda do gás de cozinha, com o apoio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. As denúncias podem ser feitas pelo número 151.