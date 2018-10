O supermercado Extra da rua Maracaju foi notificado pelo Procon Campo Grande na terça-feira (16), após ser flagrado comercializando produtos com larvas.

A denúncia foi feita por uma consumidora e uma equipe do Procon se deslocou até o estabelecimento onde encontrou um lote de arroz com larvas. O produto foi retirado da área de vendas e descartado.

A ação teve como base a Lei Federal 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que os produtos colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores.

Feita a constatação e adotada a providência, será aberto processo administrativo contra o Supermercado, por expor produto impróprio ao consumo.

Em nota, o supermercado informou que seguiu as determinações da legislação vigente e que “o fato apontado não condiz com o padrão exigido pela companhia” e que as unidades do produto em questão foram imediatamente descartadas.