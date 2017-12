Procon leva atendimento à população de Rochedo

Rochedo foi o município atendido, na terça-feira (28), pelo Procon na Rua, projeto da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). A ação foi realizada na praça municipal, em frente à Prefeitura e resultou no registro de 35 atendimentos, a maior parte de problemas ligados a operadoras de telefonia.

Os consumidores reclamaram da qualidade do sinal, da velocidade da internet, de compras de pacotes sem recebimento do produto e da prestação de serviços em geral. As outras demandas foram quanto a serviços bancários, energia e água e seguros. Segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, as reclamações sobre telefonia se repetem em vários municípios do interior do Estado e o Procon tem cobrado a melhoria na prestação dos serviços das operadoras que atuam em Mato Grosso do Sul.

O Procon na Rua tem o objetivo de levar atendimento a regiões onde ainda não existe sistema de defesa do consumidor. O atendimento é realizado no escritório móvel do Procon, onde os consumidores contam com acesso a serviços e orientações sobre a legislação de defesa do consumidor e atendimento para formalizar reclamações. O escritório móvel Procon na Rua é equipado para realizar o mesmo atendimento oferecido na sede, em Campo Grande.

Neste ano, Nioaque, Alcinópolis, Jaraguari, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Bodoquena, Aparecida do Taboado, Itaquiraí e Sete Quedas também já receberam o projeto com ações voltadas à solução de conflitos nas relações de consumo. Os próximos municípios já confirmados são Japorã, Itaporã, Coronel Sapucaia, Eldorado e Bataguassu.