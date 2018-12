Equipes do Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) descartaram 298 produtos que estavam armazenados irregularmente ou fora do prazo de validade na loja do Alemão Conveniências, em Campo Grande, durante fiscalização na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com Marcelo Salomão, superintendente do Procon-MS, denúncias de que os queijos vendidos no local estavam “fora dos padrões de consumo” chegaram a superintendência na sexta-feira (30). Nesta terça-feira, as equipes não encontraram irregularidades nos queijos, mas sim outros 294 itens armazenados de forma errada e outros quatro vencidos. Segundo Salomão, os produtos deveriam estar congelados, mas estava apenas refrigerados. “O número é muito alto se o tamanho do estabelecimento for levado em consideração”.

“O que me chama a atenção é que são muitos peixes. O produto deveria estar duro congelado, mas estava com uma textura meio macia, mole. Isso não significa que esteja estragado, mas não estava em condições apropriadas”, explicou Salomão.

Para evitar novos descartes, o Procon determinou a troca de todos os freezer do mercado em um prazo de 60 dias. A loja ainda poderá ser multada entre os valores de R$ 5 a 50 mil.Todos os produtos foram descartados pelo Procon com uso de um ácido. Depois disso, as embalagens são novamente lacradas - para não haver contaminação - e descartadas no lixo comum.

“A denúncia é fundamental e o consumidor tem que ficar atento que o preço não é o único fator na tomada de decisão pela compra. Tem que verificar se está na validade, na temperatura ideal, se a embalagem não está rasurada e se está de acordo com as especificações”, alerta o superintendente do Procon-MS.