Procon multa Carrefour em R$ 5 mil por vender produtos vencidos

O supermercado Carrefour foi autuado nesta terça-feira (26), por fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), após flagrarem produtos com validade vencida, impróprios para o consumo, em Campo Grande.

Os fiscais descartaram produtos que estavam vencidos como flocos de milho, panetones, massa de pizza, leite fermentado e uma bandeja de bisteca e multaram o estabelecimento comercial em aproximadamente R$ 5 mil.

O superintendente do Procon-MSA, Marcelo Salomão, recomenda que o consumidor deve estar atento ao produto que estiver adquirindo, conferindo informações básicas, como a data de validade visível na embalagem e aspectos como aparência do produto, para que a compra seja segura com produtos em condições adequadas apra ser consumido.

Desde o começo do ano, o Procon-MS já fiscalizou 44 supermercados, resultando em 34 autuações.

Os consumidores que perceberem irregularidades nos produtos podem denunciar no número 151.