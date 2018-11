Nesta quinta-feira (22), o Procon Estadual instalou seu atendimento móvel na rua Barão do Rio Branco entre a 14 de julho e a Calógeras para dar mais uma opção ao consumidor para abrir reclamações e fazer denúncias por abusos e fraudes nessa black friday, que acontece nesta sexta-feira (23).

O "Procon na rua" tem como objetivo orientar, receber denúncias sobre o evento. O ponto de apoio está desde às 8h da manhã de hoje e ficará até às 17h, e na sexta-feira farão novamente o plantão no centro da cidade. No período da tarde, a equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) fará orientações nos shoppings da capital. Além disso, a sede que fica na R. 13 de Junho, 930 - Centro também estará recebendo a população. "Iremos orientar os consumidores para que não caiam em abusos e fraudes nesta black friday", ressaltou o superintendente Procon-MS, Marcelo Salomão.