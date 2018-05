Procon pede para que população denuncie preços abusivos na capital

O superintendente para a Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon/MS), Marcelo Salomão, divulgou um vídeo nas redes sociais no qual pede para que a população denuncie as empresas que estiverem vendendo produtos com preços abusivos. A proposta é fazer com que os moradores de Campo Grande não sejam prejudicados nesse momento de crise, e após o fim da greve dos caminhoneiros.

“O Procon tem intensificado as fiscalizações nesse momento de crise. Três equipes estão nas ruas para vistoriarem mercados e postos de combustíveis, para coibir os abusos que estão sendo praticados na capital”, destacou Salomão.

De acordo com ele, Campo Grande está com o melhor preço da gasolina da região Centro-Oeste, isso porque a fiscalização do órgão está cada vez mais intensa. “O consumidor tem a melhor arma para baixar o preço, a pesquisa. Não compre combustível ou hortifrutigranjeiro em estabelecimentos caros. Pesquise, compre o mais barato”, orientou.

O superintendente do Procon ainda ressaltou a relevância da denúncia. “É importante que o consumidor denuncie a prática abusiva, não podemos deixar que determinados seguimentos ou empresas pratiquem essa ação nesse momento de dificuldade”, concluiu.

Para os consumidores que se depararem com uma situação de abuso, as denúncias podem ser feitas pelo 151, pelo site do Procon/MS ou na sede do órgão localizado na rua 13 de Junho, 1930.