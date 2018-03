Procon revela pesquisa sobre preço de fraldas descartáveis

Nesta quinta-feira (8) o Procon Estadual apresentou o resultado de uma pesquisa sobre o preço de fraldas descartáveis. Segundo o estudo comprar fraldas descartáveis em drogarias e farmácias sai mais barato para o consumidor, na maioria dos casos, se comparado com os preços praticados por hipermercados e lojas de departamentos.

O levantamento realizado de 19 a 23 de fevereiro, pesquisou o preço de 39 itens em 19 estabelecimentos da Capital.

No entanto, a pesquisa também mostrou que a variação entre os estabelecimentos do mesmo gênero pode ser grande. Fralda Premium Care, por exemplo, obteve uma variação de 348% quando pesquisada em drogarias e farmácias. Fralda Ultra Seca, por sua vez, obteve variação de mais de 225% nos hipermercados e lojas de departamentos.

Um outro item de pesquisa foi a fralda geriátrica. Na drogaria/farmácia com menor preço a fralda geriátrica tamanho ‘G’ saia por R$ 16,90, enquanto em hipermercados/lojas de departamentos o mesmo produto foi encontrado por R$ 21,90 em seu menor preço.

Marcelo Salomão, titular da Superintendência do Procon/MS diz que o intuito das pesquisas realizadas pelo órgão é de ajudar o consumidor na hora da compra e ainda dar condições necessárias de empoderamento, com informações que possam auxiliara ainda mais a decisão final pelo menor preço do produto desejado. Confira os levantamentos abaixo.

Pesquisa de Prec?os Procon MS – Fraldas Descartáveis – Drogarias e Farmácias

Pesquisa de Prec?os Procon MS – Fraldas Descartáveis – Hipermercados e Lojas de Departamentos

Pesquisa de Prec?os Procon MS – Fraldas Descartáveis – Comparativo menores preços

Pesquisa de Prec?os Procon MS – Fraldas Descartáveis – Variação Geral

O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.