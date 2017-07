Procon vai fiscalizar cumprimento da lei que garante benefícios para jovens

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) vai atuar na fiscalização do programa federal Identidade Jovem (ID Jovem). Em reunião realizada na segunda-feira (24), o superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Marcelo Salomão, recebeu representantes ID Jovem.

A visita é parte da estratégia de divulgação do programa, que visa assegurar benefícios a jovens mínimos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, como meia entrada e descontos em eventos esportivos e viagens.

O superintendente do Procon/MS recebeu o consultor da Unesco/Programa Identidade Jovem, Rodney Custódio da Silva Ferreira Júnior, e o gestor da subsecretaria de Campo Grande, Nikythelms Cristoffer, que visitam instituições para articulação e divulgação do programa, também realizada no interior pelo subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude de Mato Grosso do Sul, Thiago Freitas.

O programa Id Jovem, lançado pelo Governo Federal em 2016 com o objetivo de promover a emancipação dos jovens brasileiros por meio do acesso a atividades de lazer, concede desconto em shows, espetáculos, eventos esportivos e viagens interestaduais para jovens de baixa renda. No país, a estimativa é a de que o programa beneficie 18,4 milhões pessoas.