Procon/MS orienta consumidores na Praça Ari Coelho, em Campo Grande

A unidade móvel da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), atenderá consumidores de Campo Grande nesta terça-feira (20), das 13 às 15 horas, e na quarta-feira (21), das 8 às 15 horas, na Praça Ary Coelho, em parceria com mutirão da empresa Energisa.

No local, funcionará o escritório itinerante do Procon/MS para orientações sobre direitos do consumidor. A ação teve início na semana passada e realizou, de 12 a 16 de dezembro, cerca de 150 atendimentos em geral, dentre orientações e reclamações.

Para formalizar uma reclamação é necessário levar documentos pessoais com foto, comprovante de residência, documento que comprove a relação do consumidor com o fornecedor, ou seja, contratos, faturas, boletos etc.

Consumidores podem acionar o Procon/MS pelo Disque Denúncia 151 ou pessoalmente na Rua 13 de junho, 930, centro, em Campo Grande. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.