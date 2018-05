Produto promete durabilidade da sinalização na Capital

Buscando a economia e eficiência dos recursos públicos, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, está utilizando um novo tipo de sinalização horizontal em algumas vias de Campo Grande.

As novas tecnologias, que ainda não haviam sido utilizadas na Capital, são conhecidas como extrudado e hot spray. Em ambos os casos, as sinalizações são a quente sobre o asfalto, aderindo ao material, o que dá uma maior durabilidade ao mesmo.

No caso do extrudado, trata-se de um termoplástico em alto relevo, aplicado pelo processo de extrusão mecânica, composto por resinas. O diferencial é que ele tem alta durabilidade e é ideal, inclusive, para condições climáticas adversas. Ele chega a durar de 5 a 6 anos sem manutenção, mesmo em locais com alto fluxo de veículos.

“Ela chega a ficar uma espessura de até 3 mm. Então em faixa de pedestre, de retenção, vamos usar esta tecnologia, que dura muita mais”, disse o diretor presidente da Agetran, Janine Bruno.

O Consórcio começou os trabalhos de sinalização horizontal, com a tecnologia, na Avenida Fábio Zahran com a Costa e Silva em direção a Avenida Spipe Calarge, que é a avenida do Córrego Cabaça.

"Por ser um material de melhor qualidade, vamos aplicá-lo nos locais onde o pavimento está mais novo para que a durabilidade seja maior”, salientou Janine.

Além das sinalizações horizontais e verticais, que estão sendo feitas em toda a cidade, o Consórcio Cam é responsável pela manutenção semafórica de uma parte da cidade. Na Avenida Mato Grosso foram trocadas lâmpadas de LED que estavam queimadas e as incandescentes foram substituídas.