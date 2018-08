O Circuito Agro Banco do Brasil ocorreu nesta terça-feira (14), no Sindicato Rural de Campo Grande. O evento reuniu produtores rurais e autoridades da área. O presidente da corporação, Ruy Fachini também esteve no encontro e falou sobre a importância do encontro e ainda comentou sobre o momento delicado para o agronegócio.

“Estamos em uma época de muito trabalho e desafios, temos que nos unir por um estado melhor, por um agronegócio forte. E parcerias como esta, com o Banco do Brasil, nos dão condições de nos mantermos atualizados”, disse Fachini.

Superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Glaucio Zanetini falou que o objetivo do circuito é levar palestras técnicas com exemplos de boa gestão para os produtores e ainda disponibilizar alternativas para se manter com boa produtividade e rentabilidade. “Os recursos tendem a faltar no fim do ano e a nossa ideia é esclarecer as linhas de crédito rurais que temos disponíveis”.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) também esteve no encontro e destacou os avanços do governo do Estado nos últimos anos em relação ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO ).

“Nós participamos ativamente das decisões que implicam diretamente nos produtores, por isso trabalhamos para desburocratizar a contratação e facilitar o crédito”.

Titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruk, esteve no evento e recordou que, no dia 8 de agosto foi reaberta a contratação de recursos do FCO pelo setor rural com taxa pré-fixada. As taxas de juros variam entre 5,67% a 6,64%, sendo as menores do mercado.