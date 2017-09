Produtores protestam contra prisões de fazendeiros envolvidos em ataques indígenas

Em protesto a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que mantém a prisão preventiva de cinco fazendeiros envolvidos no ataque a indígenas que resultou em uma morte, produtores rurais organizam uma manifestação e pedem uma audiência pública em Mato Grosso do Sul.

Produtores organizam um protesto no dia 16 de outubro, às 14h, em frente a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) para cobrar ação das autoridades e exigir a realização de uma audiência pública sobre os conflitos entre indígenas e fazendeiros no estado.

Para o presidente da União Democrática Ruralista (UDR), Luiz Antônio Nabhan Garcia, existe uma inversão de valores. “Não dá para aceitar ver nossos irmãos, pais de família, produtores rurais, presos por defenderes o direito de propriedade”, defende.

Nabhan ainda ressalta que a prisão revolta a categoria. “Estes cinco fazendeiros estão presos sem nenhum prova material de que eles assassinaram índio. E aquele que cometeu o crime está solto. Isso mexeu com todos os proprietários rurais”.

Decisão do STF

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão preventiva de cinco fazendeiros acusados de envolvimento em um ataque a indígenas no Mato Grosso do Sul, em junho do ano passado. O ataque à comunidade Tey Kuê, na Fazenda Yvu, localizada em Caarapó/MS deixou um morto e oito feridos.

Confira o video: