Delcio Ribas, de 46, e Valmir Souza Santos, 32 anos, foram presos na madrugada deste sábado (22), com produtos contrabandeados em uma Van. O flagrante aconteceu na MS-276, entre Idápolis a Lagoa Bonita.

De acordo com os agentes do Departamento de Operação de Fronteira (DOF), dentro do veículo foram encontrados, quase 400 aparelhos celulares, de vários modelos, sacolas e pacotes com carregadores e baterias, 6 TVs, caixa de brinquedos, e 35 kg de langeri.

Ainda em vistoria, foram encontrados mais 236 controles e acessórios, calculadoras, receptores, e diversos eletrônicos.

Toda a mercadoria foi encaminhada a Receita Federal de Dourados.