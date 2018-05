Produtos fabricados por alunos de escola rural foram apresentados na Semed

Queijo, verduras, doces, geleias e até produtos de limpeza. Esses são alguns itens apresentados nesta sexta-feira (25), durante a feirinha que acontece todas as sextas, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), e onde pela primeira vez a escola rural Barão do Rio Branco, do distrito de Rochedinho, apresentou seus produtos para a venda.

A escola fica localizada a 35km da capital, e seus alunos são na maior parte de áreas rurais do distrito, chácaras, sítios e fazendas. Tradicionalmente conhecida pela produção de queijos e outros produtos derivados, a escola veio até a Semed para apresentação dos produtos fabricados pelos alunos através de uma disciplina, do incentivo aos alunos e renda para o projeto da escola.

O objetivo deé trazer os produtos produzidos pelos alunos da escola é complementar o componente curricular da unidade em uma das disciplinas, colocando à venda os produtos como parte de uma etapa, fazendo parte de um processo, desde a produção até a revenda. A intenção também é mostrar para os alunos que o projeto é lucrativo e tem retorno financeiro.

A disciplina de orientação dos alunos são duas: ‘Iniciação a Prática Agrícola’ e 'Iniciação a Práticas ou técnicas', aplicada para os estudantes das turmas do 1º ao 5º ano. Para as turmas do 6º ao 9º anos é aplicada a disciplina de ‘Prática Agrícola’ e ‘Práticas ou técnicas’.

“O interessante é que os alunos trabalham junto com os professores capacitados para isso, a produção, a colheita e a revenda. A reversão desse valor é revertida para o projeto, ou seja, um projeto custo zero para a Semed. É um projeto auto-sustentável”, explicou o diretor da escola Barão, Francislei Galdino.