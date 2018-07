Durante uma fiscalização no Supermercado União, localizado na Vila Marcos Roberto de Campo Grande, a equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Procon/MS), encontrou mais de 90 produtos vencidos. A vistoria ocorreu na manhã desta terça-feira (24).

Entre as mercadorias que foram descartadas pelos fiscais do órgão, estavam 36 embalagens de salgadinho de milho, 19 embalagens de azeitonas, 9 embalagens de chantilly, além de mistura para bolo, ovos de codorna e molhos.

“A fiscalização foi até o local após denúncias. O Procon também fiscaliza os mercados dos bairros, não só do centro ou grandes redes de Campo Grande”, afirmou o superintendente do órgão, Marcelo Salomão.

De acordo com ele, o Procon estadual destaca que o consumidor deve permanecer atento ao produto que estiver adquirindo, conferindo informações básicas, como a data de validade e sua presença visível na embalagem, e ainda aspectos como aparência do produto, para que faça sempre uma compra segura.

Somente neste ano, o Procon já fiscalizou mais de 45 supermercados. O órgão disponibiliza o número 151 para informações e denúncias.