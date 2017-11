Proerd de Paranaíba encerra atividades na escola “Caminho”

A Polícia Militar de Paranaíba, por meio do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência (Proerd), concluiu os trabalhos do curso “Caindo na Real” com os alunos da Escola Particular Caminho – sistema Anglo de Ensino.

As aulas, ministradas pelo cabo PM Marcelo Batista Machado, tiveram a duração de aproximadamente 4 meses e neste período foram tratados os temas: responsabilidade, drogas lícitas, pressão e pressão dos colegas (grupo), estratégias de resistência à pressão, sinais de tensão, estilos de comunicação, comunicação eficaz, bullying e rede de ajuda. Ainda por causa do crescente uso de “narguilé” por crianças e adolescente, foi ministrada uma palestra específica sobre o tema.

É a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estabelecendo laços de confiança com a comunidade, além de contribuir para o resgate de valores e formação dos futuros cidadãos. Isto com o intuito de uma sociedade justa e solidária.