Em solenidade, os primeiros dez alunos que obtiveram a primeira colocação no concurso de redação foram premiados com um tablet

A última sexta-feira (23) foi um dia especial para um grupo de 256 crianças, elas participaram da cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd 2018), que foi desenvolvido pelo 11º Batalhão de Polícia Militar de Jardim e a Prefeitura Municipal, que ocorreu na Escola Municipal Castelo Branco.

A solenidade teve como premiação um tablet para cada um dos dez alunos que obtiveram a primeira colocação no concurso de redação sobre temas inerentes ao programa. Participaram do concurso oito escolas da Rede Municipal de Ensino.

Os formandos frequentam salas de 5º ano da Rede Municipal de Ensino e durante o Proerd, participaram de atividades educacionais em sala de aula, onde receberam informações e instruções de como ficar longe das drogas, do crime e da violência.

Na formatura, a sensação do dever cumprido. Entrega dos certificados, escolha das melhores redações, juramento, e o auge da cerimônia, com a canção do Proerd, tornaram o evento memorável, com muito encantamento e alegria.