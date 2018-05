Professor acusado de estupro é transferido para presídio da Capital

O professor de 59 anos, acusado de estuprar sete crianças de uma escola municipal do bairro Piratininga, foi encaminhado na manhã desta terça-feira (15), para o Instituto Penal de Campo Grande, no complexo penitenciário do Jardim Noroeste.

O acusado estava detido na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF). O mandado de prisão preventiva foi expedido na sexta-feira (11) e ele foi preso na segunda-feira (14).

Preso por estupro

A prisão do educador se deu após relatos de três vítimas que confirmaram os abusos. Durante as provas, o professor se aproveitava dos últimos alunos que ficavam na sala para tocar em suas partes íntimas. Um dos adolescentes teve contato com o professor fora do ambiente escolar. As vítimas tinham entre 12 e 14 anos.

Mais quatro casos estão sendo investigados. Os depoimentos das vítimas se coincidem o que facilitou a decisão da prisão preventiva do suspeito.