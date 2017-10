Professor de kickboxing é preso acusado de estuprar aluna de 10 anos

O lutador de kickboxing, Alex Ortiz, foi preso, acusado de estuprar uma criança, na tarde desta sexta-feira (29) em Brasilândia – a 382 km de Campo Grande.

De acordo com o site JP News, a prisão temporária foi expedido pela Vara Criminal de Brasilândia e cumprida pela Polícia Civil. O crime, foi praticado contra uma menina de dez anos que era aluna do lutador.

O delegado, Thiago Passo, disse que no mês de agosto, Alex levou um grupo de crianças em sua casa e convidou a menina para assistir um filme e colocou um cobertor sobre ela. Nesse momento que com as mãos, ele acariciou a criança e consumou o abuso.



O lutador e fisioterapeuta está preso em uma das celas da delegacia de Brasilândia e será transferido para Três Lagoas. Thiago passos acredita que outras pessoas podem se encorajar e denunciar outros abusos cometido por Ortiz, pois alguns boletins de ocorrência já foram registrados em Três Lagoas.