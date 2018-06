Professor é acusado de estupro por aluna; conhecidos acreditam em armação

Um professor está sendo acusado de um suposto estupro de uma aluna adolescente em uma escola pública, em Ponta Porã.

O nome do professor não foi divulgado para não atrapalhar as investigações da polícia. Segundo informações do site Porã News, ele pode estar sendo vitima de armação, já que após a acusação, várias pessoas se manifestaram em defesa do professor e informações indicam que o mesmo poderia ter caído em uma armadilha, que visam fins econômicos.

O caso está sendo investigado de forma imparcial pela Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM), porém evidências apontam que ele seria inocente em razão da existência de um caso parecido que envolveu um familiar do docente.

A situação ainda está em investigação e deverá apontar as possíveis causas e se o caso ocorreu como afirma a estudante. Familiares dela o teriam ameaçado e tentado intimidar o professor em sua casa, na frente de seus filhos.

Diversas pessoas próximas do professor ficaram indignadas e se manifestaram nas redes sociais apoio a ele. O professor leciona há mais de 20 anos e é conhecido por ser um excelente profissional na área de educação.

O caso

A mãe da adolescente de uma escola pública registrou boletim de ocorrência contra o professor na última sexta-feira (15), por ter abusado de sua filha desde dezembro de 2017, inclusive no interior da sala de aula e em outros locais.

A delegada Sueili Araujo, que investiga o caso, informou que foi instaurado inquérito policial que tramita sobre segredo de justiça, situação que não permite divulgar o nome dos autores. O professor foi intimado para prestar sua versão sobre os fatos.