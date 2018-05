Professor é preso acusado de estuprar alunos em horário de prova

Um professor da rede pública de ensino de Campo Grande foi preso na tarde desta segunda-feira (14), acusado de estuprar pelo menos sete alunos de uma escola municipal do bairro Piratininga.

De acordo com o delegado Fábio Sampaio, a prisão do professor se deu após o depoimento de três adolescentes que confirmaram o ato. As vítimas que tem entre 12 e 13 anos, relataram que mais quatro alunos também foram abusados.

Os abusos aconteciam em horários de provas, os últimos a ficarem na sala de aula eram obrigados a passar a mão na parte íntima do professor, o mesmo o professor fazia neles. Um menino de 12 anos relatou ainda que se encontrou várias vezes fora do ambiente escolar com o acusado. O professor nega os fatos.

“Pelo conjunto de evidências baseados nas investigações, não restam dúvidas que os crimes aconteceram”, disse Sampaio ao reforçar que, em casos de crimes sexuais, por ser em sua maioria cometidos longe de testemunhas, aumenta a credibilidade do depoimento das vítimas.

A prisão preventiva do acusado foi expedida na sexta-feira (14) e cumprida hoje. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e será transferido para uma unidade prisional na terça-feira (15). Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.