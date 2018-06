Professora é atingida com cadeirada na cabeça por aluno

Um aluno atingiu com uma cadeira a professora na noite desta quinta-feira (21), após uma briga com um colega na Escola Estadual Oito de Maio na cidade de Iguatemi.

De acordo com boletim de ocorrência, Alison de Araújo de 18 anos, brigou com um colega arremessando livros nele, neste momento a professora Eliane Barbosa de Souza de 43 anos, interveio na confusão e Alison atingiu-a com uma cadeira em sua cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e a professora foi levada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde recebeu atendimentos médicos, sendo raspado sua cabeça para receber os pontos do ferimento.

A professora informou via telefone que Alison não teria intenção de atingi-lá, mas somente ao outro aluno. Ela afirmou ainda que já estava em casa e passava bem.

O autor foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil local para providências cabíveis.