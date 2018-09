A professora Laurilene Gonçalves de Lima, 34 anos, morreu nesta quarta-feira (12), após perder o controle do carro que dirigia e capotar. O acidente aconteceu na rodovia MS-162, que liga os municípios de Dois Irmãos do Buriti a Sidrolândia.

De acordo com o Sidrolândianews, a professora conduzia o veículo quando saiu da pista e capotou nas proximidades do Sítio Primavera.

No carro estavam duas crianças – filhos de Laurilene –, que foram socorridas por uma equipe do Hospital Cristo Rei de Dois Irmãos do Buriti, para onde foram levadas para terem os primeiros atendimentos.

Já Laurilene ficou gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos. Ela trabalhava como professora de educação física em uma escola de Sidrolândia.