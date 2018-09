O filho mais velho e a mãe Maria Aparecida Gonçalves, da professora Laurilene Gonçalves, 34 anos, que morreu na quarta-feira (12), após um acidente de trânsito na rodovia MS-162 - que liga os municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti - fazem aniversário nesta quinta-feira (13). A data, que era motivo de alegria, agora é marcada pela dor e tristeza, já que o sepultamento da vítima também aconteceu hoje.

Laurilene deixou três filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 2 anos que estavam com ela no momento do acidente e foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande. Contudo, ainda no começo da noite de ontem, as crianças tiveram alta do hospital.

O terceiro é o filho mais velho da professora, que está completando 15 anos de idade. Conforme o Sidrolândianews, membros da família de Laurilene consideram o aniversário da mãe e do filho da educadora, como o mais triste de suas vidas.

Segundo o site de notícias, um amigo da família, disse que “Não há palavras que possam consolar verdadeiramente uma mãe e um filho nesta hora que perdem alguém tão próximo. É muito mais do que sentir a tristeza da morte de um ente querido. Para a Dona Fátima, a ordem natural das coisas foram deturpada, pois os filhos nunca deveriam partir primeiro que seus pais, já para o garoto de 15 anos, que perdeu a sua mãezinha, não existem palavras" disse emocionado.