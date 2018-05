Professoras da capital participam de programa de capacitação na Irlanda

As Professoras Joyce Sena e Roberta Ortega, do Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (CEI Zedu), foram vencedoras da etapa Regional da 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil.

Além de troféu e uma quantia em dinheiro, elas estão na Irlanda, participando do Programa de Capacitação apoiado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Até 24 de maio, os premiados desfrutam de um roteiro acadêmico e cultural com o objetivo de conhecer o funcionamento do sistema educacional irlandês, com visitas às escolas, excursões culturais pelo país, participação em palestras sobre o sistema educacional e político irlandês, além de uma visita ao Mary Immaculate College (MIC), instituição vinculada à universidade de Limerick, reconhecida na área de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica.